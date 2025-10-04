Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola
FirenzeViola.it
Queste le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, sabato 4 ottobre 2025.
Fiorentina, i 10 problemi. Da Kean che non segna agli errori della difesa. Ma Pioli è uno dei pochi allenatori in grado di risolverlidi Alberto Polverosi
FirenzeViolaLa vittoria e poco altro, l’Europa restituisce un paio di conferme e più di un problema da risolvere (in fretta)
Luca CalamaiBene la vittoria ma la Fiorentina è ancora malata. Prezioso il gol di Piccoli, Dzeko non convince, Gud irritante. Ndour un titolare, De Gea che parate. E ora una Roma avvelenata
