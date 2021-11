Nelle prime pagine dei quotidiani sportivi in questa domenica 28 novembre spazio al momento buio della Juventus, che in campo, dopo il ko pesante in Champions col Chelsea, cade anche nuovamente contro l'Atalanta e fuori è travolta dallo scandalo plusvalenze; prime pagine in cui trova posto anche la vittoria di una Inter che, in attesa dei match di oggi di Milan e Napoli, si avvicina a -1 dalla vetta. Ampio spazio anche per la rocambolesca sconfitta della Fiorentina, che nel giro di pochi minuti si fa ribaltare dall'Empoli nel derby toscano. Ecco le aperture dei principali giornali: