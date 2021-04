INDISCREZIONI DI FV PRIMAVERA, POSTICIPATA LA GARA CON LA ROMA PERCHÉ... Posticipata alle ore 16:00 la gara di campionato tra Roma Primavera e Fiorentina Primavera. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il motivo è da ricondurre all'attesa da parte degli avversari dell'esito di ulteriori controlli per il Covid. Posticipata alle ore 16:00 la gara di campionato tra Roma Primavera e Fiorentina Primavera. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il motivo è da ricondurre all'attesa da parte degli avversari dell'esito di ulteriori controlli per il Covid. NOTIZIE DI FV RASSEGNA STAMPA, LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI Ampio spazio allo stacco dell'Inter in classifica: 11 vittorie di fila, così come sono 11 i punti di vantaggio sulla seconda. In casa viola, invece, si discute di una Fiorentina uscita sconfitta da una gra divertente: a nulla è bastata la doppietta di... Ampio spazio allo stacco dell'Inter in classifica: 11 vittorie di fila, così come sono 11 i punti di vantaggio sulla seconda. In casa viola, invece, si discute di una Fiorentina uscita sconfitta da una gra divertente: a nulla è bastata la doppietta di... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 12 aprile 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi