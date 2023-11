Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport: "Un esterno versatile: è De La Vega il nome buono"; "Bertoni: «brava Viola. Nico fa la differenza e Beltran arriverà".

Corriere dello Sport - Stadio: "Fiorentina, che tempo che fa".

La Nazione: "Viola, avanti con brio: punti, vittorie e sogni. E’ un ritmo da Europa"; "Acrobata o trapezista? No, solo Terracciano: il portiere non portiere"; "Il "problema dei nazionali": Biraghi non parte, anzi sì; Nico torna in extremis".

Corriere Fiorentino: "I vantaggi della sosta"

la Repubblica (Firenze): "Immarcabile Arthur. Il ritmo viola viene dal Brasile"