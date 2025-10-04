Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
la Repubblica (Firenze): "Fiorentina e Nazionale, Nicolussi Caviglia pronto a prendersi tutto"
Corriere Fiorentino: "Pioli-Gasp, la sfida infinita"
La Nazione: "Una chiave di nome Cher. Assist e gol, la rivincita: ora è roba da Ndour(i)"
La Gazzetta dello Sport: "Novità Fazzini. Qualità per la svolta, Jacopo ha sorpassato Gud"
Corriere dello Sport: "Fiorentina, Pioli cerca la soluzione"
Tuttosport: "Viola sbloccata, ora la scossa in campionato"
Fiorentina, i 10 problemi. Da Kean che non segna agli errori della difesa. Ma Pioli è uno dei pochi allenatori in grado di risolverlidi Alberto Polverosi
FirenzeViolaLa vittoria e poco altro, l’Europa restituisce un paio di conferme e più di un problema da risolvere (in fretta)
Luca CalamaiBene la vittoria ma la Fiorentina è ancora malata. Prezioso il gol di Piccoli, Dzeko non convince, Gud irritante. Ndour un titolare, De Gea che parate. E ora una Roma avvelenata
