Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

la Repubblica (Firenze): "Fiorentina e Nazionale, Nicolussi Caviglia pronto a prendersi tutto"

Corriere Fiorentino: "Pioli-Gasp, la sfida infinita"

La Nazione: "Una chiave di nome Cher. Assist e gol, la rivincita: ora è roba da Ndour(i)"

La Gazzetta dello Sport: "Novità Fazzini. Qualità per la svolta, Jacopo ha sorpassato Gud"

Corriere dello Sport"Fiorentina, Pioli cerca la soluzione"

Tuttosport: "Viola sbloccata, ora la scossa in campionato"