Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport: "La sfida di Kean. Pioli gli dà fiducia ed è già in forma Presto il rinnovo".

Corriere dello Sport: "Pioli lo vuole. Svolta Mandragora: si sblocca il rinnovo".

La Nazione: "Kospo-Kouadio. Potenzialità e prospettiva. Due sorprese per la difesa di mister Pioli".

La Repubblica (Firenze): "Rebus Mandragora e Beltran".

Tuttosport: "Pioli subito col tridente, ma aspetta il vice Kean"-