Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport: "De Gea e Pongracic, poi Fagioli e Dzeko: la Fiorentina va coi quattro registi"

Corriere dello Sport: "Fiorentina, Dzeko sa come si fa"; "Vice Kean, Harder e Daku dopo Shpendi"

La Nazione: "Siwe o Shpendi per l’attacco. Ci sono anche Harder e Daku. Occhi puntati su un vice Kean"

La Repubblica (Firenze): "Fiorentina da completare: tre acquisti ma di qualità. Pioli vuole alzare il livello"

Tuttosport: "Fiorentina, due dubbi: Mandragora e il vice Kean"

Corriere Fiorentino: "Sirene da Lispia"