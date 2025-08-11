Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport: "Shpendi, giovane e in ascesa. La Fiorentina pesca il vice Kean a Cesena"

Corriere dello Sport: "Fiorentina con pazienza inglese"; "Shpendi è in pole come vice Kean"

La Nazione: "Comuzzo il più corteggiato. Zortea non passa di moda"

La Repubblica (Firenze): "Comuzzo, rumors e tentazioni. Ma la Fiorentina non cede"

Tuttosport: "Commisso blinda Comuzzo con quattro no"