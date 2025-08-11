Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
La Gazzetta dello Sport: "Shpendi, giovane e in ascesa. La Fiorentina pesca il vice Kean a Cesena"
Corriere dello Sport: "Fiorentina con pazienza inglese"; "Shpendi è in pole come vice Kean"
La Nazione: "Comuzzo il più corteggiato. Zortea non passa di moda"
La Repubblica (Firenze): "Comuzzo, rumors e tentazioni. Ma la Fiorentina non cede"
Tuttosport: "Commisso blinda Comuzzo con quattro no"
Grazie Pioli, il gioco è tornato a Firenze. C'è già una cifra, Fiorentina riconoscibile. L'allenatore è stato chiaro: accontentatelo. Ioannidis davanti, in difesa c'è fermento... Fagioli cresce, se gira lui i viola volanodi Mario Tenerani
FirenzeViolaViola in anticipo, una rosa quasi completa che può (e deve) risparmiarsi sofferenze europee
Tommaso LoretoDall’Inghilterra torna una buona Fiorentina, ora tocca a squadra e società "alzare il livello" come ha detto Pioli. Serve un’altra punta e tra rinnovi e uscite occhio al Milan su Comuzzo
Pietro LazzeriniI soliti esuberi ritardano gli ultimi colpi da Champions. L'acquisto di una punta si intreccia col futuro di Kean. Comuzzo un assegno che nessuno vorrebbe incassare ma che tiene in ansia la Fiorentina. Al via i giorni di Pradè
Luca Calamai5 motivi per sognare la zona Champions. Ioannidis alternativa perfetta per Kean e Dzeko. Miller idea per il centrocampo. Pioli, massima attenzione alla Conference fin dal play-off (con il Polissya?)
