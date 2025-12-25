FirenzeViola Focus FV: Il Siena CF, l’anomalia che sfida i limiti e le disparità

vedi letture

In un sistema calcio come quello italiano abbiamo imparato a conoscere anche delle realtà che hanno sfidato ostacoli e limitazioni, creando un modello che o ha fatto scuola o comunque si è rivelato vincente nel periodo in cui è stato esercitato. Siena è una città meravigliosa dal punto di vista artistico e culturale. Calcisticamente parlando, parliamo di una realtà che dopo aver assaporato le alte vette del calcio italiano con la Serie A, ha dovuto sorbirsi lo spettro del fallimento ripartendo da zero. E questo è successo più di una volta negli anni recenti. Se dovessimo poi analizzare il territorio dal punto di vista del calcio femminile, ci rendiamo conto di come – salvo nell’ultimo periodo con la creazione della prima squadra della Robur – non vi era nemmeno una realtà dove le ragazze potessero giocare a calcio, in un territorio come la Toscana che offre innumerevoli realtà, piccole o grandi (dalla Fiorentina all’Empoli, passando per l’Arezzo o l’Aquila Montevarchi o il Figline Valdarno giusto per citarne alcune).

Ed è proprio questa mancanza che ha spinto un gruppo di genitori o formare una società calcistica femminile: il Siena Calcio Femminile. Con un organigramma strutturato – sebbene si tratti sempre di figure manageriali non professionali – e un settore giovanile che fa scuola anche alle grandi società. L’idea nasce nel periodo subito successivo alla pandemia e nasce tra maggio e giugno 2024 con la costituzione ufficiale della società sportiva. Il consiglio direttivo dei genitori è formato da Riccardo Magrini che occupa anche la carica di Presidente del club, da Keti Biancucci, vicepresidente e da un altro gruppo di genitori delle ragazze suddivisi in sette consiglieri (tre mamme, due papà e altre due personalità appassionatesi all’idea) e un direttore generale. La mission societaria è quello di lanciare un messaggio di aggregazione, amicizia ed educazione tramite lo sport.

Con all’attivo una settantina di tesserate suddivise per ogni fascia d’età, il Siena CF si è dotato, oltre che di una prima squadra che sta militando attualmente nel campionato di Promozione Femminile Toscana, di formazioni Under 17, 15, 12 e 10. E su queste ultime due sono concentrate maggiormente gli sforzi. Perché l’obiettivo del club è anche quello di valorizzare le giovani tecnicamente propense al gioco del calcio inserendole all’interno del circolo e garantendo loro una preparazione sportiva, atletica nonché educativa tramite i valori dello sport. Ogni consigliere segue una delle compagini, supportandola e accompagnandola nelle varie trasferte. Una unione d’intenti basata sulla passione – che è il motore rodante di questa piccola realtà – che riesce a unire affetti personali con le trasferte sportive. Risultato: le ragazze spesso si divertono e vivono momenti meravigliosi aldilà che quello che poi è il risultato sul campo.

Un progetto che è riuscito ad avvicinare anche due personalità importanti del mondo del calcio femminile come Milena Bertolini e Federica D’Astolfo, allenatrici che di questo ramo sportivo hanno scritto pagine di storia importanti. Entrambe hanno aiutato i vari tecnici delle varie selezioni – che sono personalità di grande esperienza provenienti dal calcio maschile – mostrando loro come si lavora con le ragazze.

Tutto perfetto quindi? Magari lo fosse. Una piazza che prosegue con mezzi propri sbatte, come tutti, contro il lato economico. Le persone che gestiscono la società non sono imprenditori, ma gente comune. Tuttavia il Patron Magrini e la Vicepresidente Biancucci sono riusciti a costruire una fitta rete di sponsor grazie ai quali l’attività prosegue. A inizio stagione c’è stato persino un approccio della Robur Siena – che non ha il settore giovanile ma solo la prima squadra -, ma non si sono create le condizioni per una condivisione completa del progetto vista anche la recente costituzione della società. Anche perché la macchina è stata messa in moto e, a sentire le voci di chi la sta gestendo, non vi è nessuna intenzione di fermarla.

Crediti immagine: Profilo Instagram Siena CF