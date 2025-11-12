Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
La Nazione: "Viola, hard e fast: niente sconti"
Corriere dello Sport: "Sarà la Viola buona"
la Repubblica: "Fiorentina, Vanoli e la cura per la difesa"
La Gazzetta dello Sport: "Viola da rilanciare: cross e difesa, ecco la ricetta della Fiorentina contro la crisi"
Corriere Fiorentino: "Dov’è la vittoria? Piccoli, Sohm, Nicolussi e quella media punti rimasta bassa pure qui"
Si riparte dalla 'fame' di Vanoli: ecco quali potrebbero essere i primi accorgimenti. Tra gli obiettivi di mercato c'è anche un attaccante ma gli sprechi estivi complicano il lavoro di Gorettidi Pietro Lazzerini
FirenzeViolaFiorentina fragile sui piazzati: Vanoli cambia metodo e responsabilizza i singoli per evitare altri errori
Angelo GiorgettiIl caso della preparazione fisica e la soglia di fatica, ora occhio ai cambi drastici. Vanoli non abbia pietà, c'è poco da salvare. Decida con coraggio senza fare sconti ai senatori
Mario TeneraniUn piccolo passo avanti, prendiamolo. Meglio il carattere ma ancora errori gravi. Il tecnico ordina doppie sedute in serie. E forse ha ragione Piccoli...
