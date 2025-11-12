Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Nazione: "Viola, hard e fast: niente sconti"

Corriere dello Sport: "Sarà la Viola buona"

la Repubblica: "Fiorentina, Vanoli e la cura per la difesa"

La Gazzetta dello Sport: "Viola da rilanciare: cross e difesa, ecco la ricetta della Fiorentina contro la crisi"

Corriere Fiorentino: "Dov’è la vittoria? Piccoli, Sohm, Nicolussi e quella media punti rimasta bassa pure qui"