Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Repubblica (Firenze): "Tutto sulla Conference il riscatto della Fiorentina passa attraverso l’Europa"

Corriere Fiorentino: "Un freno al turnover"

La Gazzetta dello Sport: "Per fare i simulatori l'idea è tornare alla prova tv"; "Viola all'attacco"

La Nazione: "Che pasticcio a San Siro: ora è tutta colpa del Var"; "

Corriere dello Sport: "Viola è quella la porta"; "Pioli a Vienna ballerà con i tifosi"

Tuttosport: "Arbitri: ora stop alle sceneggiate"