Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
La Repubblica (Firenze):
Corriere Fiorentino:
La Nazione: "La scintillla della speranza. Si Gud è ancora Gud. Due gol vecchio stile. Il messaggio per Pioli". Quei giocatori spariti dai radar. Pronti a salutare e poi rimasti. Solo 14 minuti di gioco in due. I fantasmi Richardson e Sabiri".
La Gazzetta dello Sport:
Corriere dello Sport: "Firenze, paura per Kean: Piccoli la prima alternativa" "Gudmundsson la fiammella della speranza"
Tuttosport: "Ancora Kean, il gol e l'ansia. Ma sboccia Pio"
Notizie di FV
Kean segna ma poi si ferma, e Gud lancia segnali incoraggianti. Il disgelo su Dodò e l’accordo su Mandragora, i rinnovi anticipano il mercato invernale. Nel mirino anche un giovane messicanodi Tommaso Loreto
Le più lette
Copertina
FirenzeViolaKean da record ma a rischio con il Milan? Distorsione da valutare, Piccoli intanto si scalda
Luca CalamaiBasta difesa a tre, basta Gudmundsson, basta due prime punte. La Fiorentina deve rilanciare Fagioli e puntare su Fazzini alle spalle di Kean. Pradè e un futuro con tanti interrogativi
Stefano PrizioIl sogno Champions e una realtà che si chiama salvezza, ma per Rocco è tutto "ok ok ok"
