Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Repubblica (Firenze):

Corriere Fiorentino: 

La Nazione: "La scintillla della speranza. Si Gud è ancora Gud. Due gol vecchio stile. Il messaggio per Pioli". Quei giocatori spariti dai radar. Pronti a salutare e poi rimasti. Solo 14 minuti di gioco in due. I fantasmi Richardson e Sabiri".

La Gazzetta dello Sport: 

Corriere dello Sport: "Firenze, paura per Kean: Piccoli la prima alternativa" "Gudmundsson la fiammella della speranza"

Tuttosport: "Ancora Kean, il gol e l'ansia. Ma sboccia Pio"