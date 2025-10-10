Un nome per il centrocampo del futuro dalla Russia. La conferma di Kislyak

© foto di Imago/Image Sport
Ieri alle 23:40Notizie di FV
di Redazione FV

Il calciomercato non dorme mai e anche se la Fiorentina tutta in questo momento è concentrata sulla stagione che non è iniziata affatto bene, nella giornata appena conclusa è uscito un nuovo nome per il futuro dei viola. Si tratta di Matvey Kislyak, centrocampista del CSKA Mosca che è stato intervistato a Sports.ru e ha confermato l’interesse della Fiorentina nei suoi confronti. Questo un estratto delle sue parole: "La stima di Pioli? È sicuramente bello, onestamente".

