Fiorentina, giornata di allenamento al Viola Park: poi due giorni di riposo
di Redazione FV

Giornata di allenamento per la Fiorentina che continua a lavorare al Viola Park in vista della ripresa del campionato programmata per domenica prossima, calcio d'inizio alle 20:45, a San Siro contro il Milan. Agli ordini di Stefano Pioli c'è un gruppo ovviamente incompleto visti i dieci giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Dopo la seduta odierna il tecnico parmense lascerà due giorni liberi a Ranieri e compagni prima della ripresa fissata per martedì. Questa sera invece scenderà in campo contro l'Estonia la nazionale di Gattuso che vede tra i convocati tre calciatori della Fiorentina, Kean, Piccoli e Nicolussi Caviglia.

Soltanto il primo però dovrebbe scendere in campo, gli altri due probabilmente assisteranno al match dalla tribuna.