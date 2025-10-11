Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Repubblica (Firenze): "Classe, giocate e assist la Fiorentina può contare sulla rivelazione Fazzini"

Corriere Fiorentino: "Nelle mani di De Gea"

La Nazione: "Alfabeto viola per superare la crisi: dall'amore per la maglia allo zen"; "Dodo segnali di disgelo"

La Gazzetta dello Sport: "Dodo e Giosens in crisi, la Fiorentina soffre anche sugli esterni"

Corriere dello Sport: "Pioli, cinque mosse per rilanciare la viola"

Tuttosport: "Nessun titolo relativo alla Fiorentina"