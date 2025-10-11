Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
La Repubblica (Firenze): "Classe, giocate e assist la Fiorentina può contare sulla rivelazione Fazzini"
Corriere Fiorentino: "Nelle mani di De Gea"
La Nazione: "Alfabeto viola per superare la crisi: dall'amore per la maglia allo zen"; "Dodo segnali di disgelo"
La Gazzetta dello Sport: "Dodo e Giosens in crisi, la Fiorentina soffre anche sugli esterni"
Corriere dello Sport: "Pioli, cinque mosse per rilanciare la viola"
Tuttosport: "Nessun titolo relativo alla Fiorentina"
1 Gud lancia segnali di ripresa, doppietta in nazionale nonostante il k.o. con l’Ucraina. Ma ora la continuità serve in viola
Gud lancia segnali di ripresa, doppietta in nazionale nonostante il k.o. con l'Ucraina. Ma ora la continuità serve in viola
Luca CalamaiBasta difesa a tre, basta Gudmundsson, basta due prime punte. La Fiorentina deve rilanciare Fagioli e puntare su Fazzini alle spalle di Kean. Pradè e un futuro con tanti interrogativi
Stefano PrizioIl sogno Champions e una realtà che si chiama salvezza, ma per Rocco è tutto "ok ok ok"
Lorenzo Di BenedettoLa situazione è preoccupante, e non poco. La Fiorentina è prigioniera del suo stesso sistema di gioco e cambiare sarà impossibile. Non pensare a neanche un esterno d'attacco è stato un errore enorme. E adesso Pioli dimostri di valere 9 milioni
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
