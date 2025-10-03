Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
la Repubblica (Firenze): "L'Europa è viola: la Fiorentina vince e aspetta la Roma"
Corriere Fiorentino: "La Fiorentina torna a vincere in Europa"
La Nazione: "Viola, segnali di crescita: tre punti e carattere"
La Gazzetta dello Sport: "Fiorentina: un successo giovane"
Corriere dello Sport: "Piccoli diventa grande"
Tuttosport: "Piccoli fa cose da grandi: la Fiorentina sorride"
Bene la vittoria ma la Fiorentina è ancora malata. Prezioso il gol di Piccoli, Dzeko non convince, Gud irritante. Ndour un titolare, De Gea che parate. E ora una Roma avvelenatadi Luca Calamai
FirenzeViolaPiccoli rompe il ghiaccio, buona la prima in Conference: il 91 sblocca la Fiorentina e regala fiducia
Lorenzo Di BenedettoDa Pioli ai giocatori fino a dirigenza e proprietà: tutti sotto esame. Nella Fiorentina di oggi non funziona niente e le colpe sono da spartire tra tutte le parti in causa. Uscire da questa crisi profonda è un dovere, ma come?
