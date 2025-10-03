Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Oggi alle 07:50
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

la Repubblica (Firenze): "L'Europa è viola: la Fiorentina vince e aspetta la Roma"

Corriere Fiorentino: "La Fiorentina torna a vincere in Europa"

La Nazione: "Viola, segnali di crescita: tre punti e carattere"

La Gazzetta dello Sport: "Fiorentina: un successo giovane"

Corriere dello Sport"Piccoli diventa grande"

Tuttosport: "Piccoli fa cose da grandi: la Fiorentina sorride"