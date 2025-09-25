Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Repubblica (Firenze): "Lamptey, ginocchio ko. Operazione riuscita uno stop di 4-5 mesi". 

Corriere Fiorentino: "Lamptey che botta", "Gilardino, il violinista sfida il suo passato: "Il gol alla Juve al 90' l'emozione più bella".

La Nazione: "Lamptey, che botta. Lesione al crociato quattro mesi di stop":

La Gazzetta dello Sport: "Ci vuole Gud"

Corriere dello Sport: "Fiorentina, ritorno al futuro", "Lamptey tornerà nel 2026".