Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
La Repubblica (Firenze): "Lamptey, ginocchio ko. Operazione riuscita uno stop di 4-5 mesi".
Corriere Fiorentino: "Lamptey che botta", "Gilardino, il violinista sfida il suo passato: "Il gol alla Juve al 90' l'emozione più bella".
La Nazione: "Lamptey, che botta. Lesione al crociato quattro mesi di stop":
La Gazzetta dello Sport: "Ci vuole Gud"
Corriere dello Sport: "Fiorentina, ritorno al futuro", "Lamptey tornerà nel 2026".
3 Proviamo a far giocare 10 partite a Gud. Forse la chiave è la fiducia totale: lui è Kean la soluzione migliore
Lorenzo Di BenedettoDopo quasi tre mesi la Fiorentina ancora non esiste. Pioli ha il dovere di trovare la strada giusta: basta esperimenti, servono idee concrete. Un anno fa la svolta arrivò alla quinta giornata, adesso deve essere lo stesso. Con coraggio e senza paura
Angelo GiorgettiSpesi 92 milioni e nessun acquisto fa la differenza. Pioli ha sbagliato a sopravvalutare la rosa e se stesso, ora ritrovi praticità. Ma da 6 anni è il solito film: tante colpe agli allenatori, poche ai dirigenti. A Pisa il bivio è già decisivo
Mario TeneraniSe non è crisi poco ci manca... preoccupa l'arrendevolezza della squadra. Mediana evanescente, attacco senza palloni. La Fiesole si è fatta sentire con chiarezza. Fiorentina triste, tocca a Pioli riaccenderla
