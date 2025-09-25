Rassegna stampa, queste le prime pagine dei quotidiani in edicola
Queste le prime pagine dei quotidiani sportivi italiani di oggi, giovedì 25 settembre 2025.
3 Proviamo a far giocare 10 partite a Gud. Forse la chiave è la fiducia totale: lui è Kean la soluzione migliore
Lorenzo Di BenedettoDopo quasi tre mesi la Fiorentina ancora non esiste. Pioli ha il dovere di trovare la strada giusta: basta esperimenti, servono idee concrete. Un anno fa la svolta arrivò alla quinta giornata, adesso deve essere lo stesso. Con coraggio e senza paura
Angelo GiorgettiSpesi 92 milioni e nessun acquisto fa la differenza. Pioli ha sbagliato a sopravvalutare la rosa e se stesso, ora ritrovi praticità. Ma da 6 anni è il solito film: tante colpe agli allenatori, poche ai dirigenti. A Pisa il bivio è già decisivo
Mario TeneraniSe non è crisi poco ci manca... preoccupa l'arrendevolezza della squadra. Mediana evanescente, attacco senza palloni. La Fiesole si è fatta sentire con chiarezza. Fiorentina triste, tocca a Pioli riaccenderla
