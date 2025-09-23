Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
FirenzeViola.it
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
La Repubblica (Firenze): "Contestazione e crisi: la Fiorentina è in cerca di sé stessa"
Corriere Fiorentino: "Dubbi e dietrofront: l'autunno di Pioli"
La Nazione: "Viola in crisi, ora le scelte"
La Gazzetta dello Sport: "Allarme Viola: Pioli, troppi cambi. Fiducia immutata ma fino a quando?"
TuttoSport: "Fiorentina, quattro punte e nessun gol"
Corriere dello Sport: "Viola, da cento a zero: le cinque stelle non brillano ancora"
FirenzeViolaFiorentina Femminile: vittoria in amichevole col Sassuolo. Cetinja sta diventando un caso
Spesi 92 milioni e nessun acquisto fa la differenza. Pioli ha sbagliato a sopravvalutare la rosa e se stesso, ora ritrovi praticità. Ma da 6 anni è il solito film: tante colpe agli allenatori, poche ai dirigenti. A Pisa il bivio è già decisivodi Angelo Giorgetti
1 Spesi 92 milioni e nessun acquisto fa la differenza. Pioli ha sbagliato a sopravvalutare la rosa e se stesso, ora ritrovi praticità. Ma da 6 anni è il solito film: tante colpe agli allenatori, poche ai dirigenti. A Pisa il bivio è già decisivo
2 Problemi in ogni reparto, mentre Kean non ha ancora inquadrato la porta. E Pisa è già uno spartiacque
FirenzeViolaProblemi in ogni reparto, mentre Kean non ha ancora inquadrato la porta. E Pisa è già uno spartiacque
Mario TeneraniSe non è crisi poco ci manca... preoccupa l'arrendevolezza della squadra. Mediana evanescente, attacco senza palloni. La Fiesole si è fatta sentire con chiarezza. Fiorentina triste, tocca a Pioli riaccenderla
