Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla FiorentinaFirenzeViola.it
Oggi alle 07:50
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Repubblica (Firenze): "Contestazione e crisi: la Fiorentina è in cerca di sé stessa"

Corriere Fiorentino: "Dubbi e dietrofront: l'autunno di Pioli"

La Nazione: "Viola in crisi, ora le scelte"

La Gazzetta dello Sport: "Allarme Viola: Pioli, troppi cambi. Fiducia immutata ma fino a quando?"

TuttoSport: "Fiorentina, quattro punte e nessun gol"

Corriere dello Sport: "Viola, da cento a zero: le cinque stelle non brillano ancora"