Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere dello Sport: "Piccoli con Kean alla Retegui"

La Repubblica (Firenze): "Fiorentina, Pradè: “Adesso voglio vincere”

Corriere Fiorentino: "A caro prezzo, Pradè e il mercato viola: "Spesi 92 milioni, ora vogliamo vincere"

La Nazione: Grinta Praadè: è l'anno viola"

La Gazzetta dello Sport: "Viola, doppio bomber: tocca ancora a Piccoli affiancare Kean"

TuttoSport: "Pradè coccola Kean: "Qui si sente felice" 