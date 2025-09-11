Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
Corriere dello Sport: "Piccoli con Kean alla Retegui"
La Repubblica (Firenze): "Fiorentina, Pradè: “Adesso voglio vincere”
Corriere Fiorentino: "A caro prezzo, Pradè e il mercato viola: "Spesi 92 milioni, ora vogliamo vincere"
La Nazione: Grinta Praadè: è l'anno viola"
La Gazzetta dello Sport: "Viola, doppio bomber: tocca ancora a Piccoli affiancare Kean"
TuttoSport: "Pradè coccola Kean: "Qui si sente felice"
2 90 milioni di motivi per vincere, solo il campo dirà se spesi bene. Pioli uomo giusto per reggere la pressione
FirenzeViolaLa spina nel fianco di Pradè si chiama Dodo: il rinnovo è un rebus, e il tempo non gioca a favore della Fiorentina
Pietro LazzeriniPer il club la Fiorentina è più forte e Pradè lo ha palesato con i numeri. Pioli ora ha il compito di dimostrarlo con i fatti e senza alibi societari. Ma il rischio è di non aver fatto i conti con gli avversari
Lorenzo Di BenedettoLa Fiorentina ritrova un Kean ancora più super. Servirà la sua miglior versione per mettere paura al Napoli. Piccoli, Nicolussi e Fagioli (aspettando Gudmundsson) saranno l'arma in più di Pioli: ecco come
Angelo GiorgettiFiorentina, hai l’occasione per cercare la svolta contro i più forti. La carica di Pioli: ‘Calendario non tosto, ma bello’. Napoli e Como ci daranno risposte vere. Nicolussi e Fagioli insieme, bella idea. E sul Franchi...
