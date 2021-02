RASSEGNA STAMPA, I titoli dei giornali in edicola

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, BONAVENTURA OGGI È RIMASTO A RIPOSO Ancora non è chiara l'entità del problema fisico sofferto da Giacomo Bonaventura a fine primo tempo della partita contro lo Spezia. Come raccolto da FirenzeViola.it, il giocatore è stato tenuto a riposo stamani nella seduta di scarico andata in scena... Ancora non è chiara l'entità del problema fisico sofferto da Giacomo Bonaventura a fine primo tempo della partita contro lo Spezia. Come raccolto da FirenzeViola.it, il giocatore è stato tenuto a riposo stamani nella seduta di scarico andata in scena... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA ODIERNO IN CASA VIOLA Primo allenamento della settimana per la Fiorentina, che oggi pomeriggio alle ore 15 si ritroverà al centro sportivo "Astori" per riprendere la preparazione in vista del prossimo appuntamento in campionato, quello di domenica 28 a Udine contro la... Primo allenamento della settimana per la Fiorentina, che oggi pomeriggio alle ore 15 si ritroverà al centro sportivo "Astori" per riprendere la preparazione in vista del prossimo appuntamento in campionato, quello di domenica 28 a Udine contro la... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 22 febbraio 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi