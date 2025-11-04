FirenzeViola Segui tutta la giornata della Fiorentina su FirenzeViola e Radio FirenzeViola!

vedi letture

Sarà una giornata cruciale per la storia della Fiorentina. In poche ore dovrebbero essere definite due figure centrali, tecnico e dirigente. Prima c'è da risolvere la situazione Stefano Pioli, allenatore uscente. Aggiornamenti in tempo reale, foto e commenti: questo potrete trovare qui su FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola, con un filo diretto tra la nostra redazione e il Viola Park, dove avremo inviati per tutto il giorno.

Sulla nostra radio continua il palinsesto: dalle 10 spazio a due ore di "Chi si Compra" con Pietro Lazzerini e Alessandro Di Nardo. Dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” di Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini. Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Luca Calamai, mentre dalle 16:00 ecco "I tempi supplementari" con Alessandro Di Nardo e Stefano Prizio. Dalle 17:00 alle 19:00 Giacomo Galassi insieme a Costantino Nicoletti vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al vento”. Il palinsesto di giornata vedrà anche, dalle 19:00 alle 20:45, "CalcioPiù on Air" a cura della redazione di CalcioPiù. E infine dalle 21 alle 21:30 "Extra Viola", il format in collaborazione con RTV38.

Per ascoltarci CLICCA QUI!