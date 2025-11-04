Chi in panchina dopo Stefano Pioli? Vota il nuovo sondaggio di FV!
In queste ultime ore si stanno susseguendo una serie di nomi per il futuro della panchina della Fiorentina, momentaneamente affidata a Daniele Galloppa, ma comunque vacante dopo l'esonero ufficializzato questa mattina di Stefano Pioli. I più gettonati sono quelli di Paolo Vanoli, Roberto D'Aversa, Alessandro Nesta e Roberto Mancini, ma non si escludono ovviamente sorprese in un momento di grande caos. In tal senso, Firenzeviola.it, vi invita ad esprimere la vostra preferenza attraverso un sondaggio. Questo il link per votare:
CHI IN PANCHINA PER IL DOPO PIOLI?CLICCA QUI PER VOTARE IL SONDAGGIO
