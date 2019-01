QUELL'HUGATA DI TROPPO: QUANDO GLI ERRORI COSTANO DAVVERO CARO

"VITOR HUGO – Bella chiusura, in avvio, su Ramirez poi resta vigile per tutto il primo tempo. Rischia per un'entrata dura su Saponara a metà ripresa e soprattutto regala il rigore alla Samp per fallo di mano. Ingenuo, 5."

Ingenuo perché è la seconda volta che il difensore brasiliano regala un rigore di mano alla squadra avversaria. Il primo, lo ricordiamo tutti: fu il rigore tanto contestato, anche dalla dirigenza viola, fischiato a favore dell'Inter nel match tra i nerazzurri e i viola quando su un cross di D'Ambrosio, il difensore brasiliano sfiorò il pallone con i famosi polpastrelli e l'arbitro Mazzoleni (andandolo a vedere anche al VAR) fischiò il penalty per quel tocco assai leggero. Stavolta l'ingenuità è ben più grande. Nessun tocco di polpastrello, ma un tocco di mano ben evidente su un tentato intervento un po' goffo. Un difensore in area dovrebbe stare più attento.

Il brasiliano non è nuovo a questo tipo di ingenuità e a questi cali di concentrazione che fino ad ora sono costati tanto alla Fiorentina. Oltre a questi due episodi molto pesanti (se pensiamo ai punti persi) Hugo ha commesso altri due errori gravi in questa prima parte di stagione. Uno in occasione della partita pareggiata 1-1 al Franchi con il Cagliari, proprio nell'azione che portò al pareggio la squadra sarda, quando nel tentativo di rubare il pallone sulla trequarti si fece superare lasciando un vuoto in area di rigore.

L'altro ben più grave quanto recente, in casa contro il Parma sul segnatura di Inglese quando lisciò completamente il pallone mandando in porta l'attaccante gialloblu.

Nonostante questi errori che sono costati molti punti persi alla squadra di Pioli, Vitor Hugo ha fornito anche grande prestazioni come quella contro il Milan a San Siro e in casa con l'Atalanta dove il centrale brasiliano è sembrato a tratti insuperabile. Inoltre anche i numeri sono dalla sua parte: è il difensore viola che in fase di possesso perde meno palloni degli altri compagni di reparto. Ed infine è il giocatore gigliato che recupera più palloni di tutti: sono ben 71 le palle recuperate dal centrale viola. Tanti alti e bassi fino ad ora anche se i suoi errori sono sempre costati molto caro...