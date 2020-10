QUARTA, Tra Fiorentina e rinnovo: le ultime

Lucas Martinez Quarta tra il grande salto e... il rinnovo col River Plate. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il suo agente Gustavo Goñi ieri ha incontrato i vertici del club argentino proprio per parlare dell'offerta viola raccontatavi nelle scorse su queste colonne (leggi qui). La risposta dei Millonarios? "No, grazie". Almeno per ora, perché la Fiorentina non ha soddisfatto le pretese economiche del presidente D'Onofrio e, visto il contratto del difensore in scadenza tra un anno, l'intenzione del River è quindi quella di blindarlo per poi venderlo più avanti a condizioni migliori.

Dall'entourage del classe '96, tuttavia, filtra un'importante apertura al trasferimento in Serie A: il calciatore sente che i tempi per volare in Europa sono maturi e accetterebbe di buon grado la destinazione gigliata. La trattativa, insomma, appare tutt'altro che chiusa: la Fiorentina resta fortemente interessata a Martinez Quarta (insieme a un paio di club spagnoli) e, con una proposta di trasferimento a titolo definitivo (non un prestito), le valutazioni del River potrebbero cambiare sensibilmente.