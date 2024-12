QUARTA, LA SITUAZIONE: TRA LE DIFFICOLTÀ IN MEDIANA E LE VOCI DI MERCATO

FirenzeViola.it

La Fiorentina si avvicina alla sfida di campionato contro il Cagliari reduce dalla sconfitta ai rigori in Coppa Italia contro l'Empoli. In una serata amara per la formazione di Palladino, una delle note meno liete è stata la prestazione di Martinez Quarta. L'argentino, schierato titolare a centrocampo dal tecnico campano per la seconda partita consecutiva dopo la sfida di Conference League contro il Pafos, è apparso in difficoltà per quasi tutto il tempo in cui è stato in campo, 45 minuti. A rendere negativa la sua prestazione è stato soprattutto l'errore in fase di costruzione che ha portato alla rete del vantaggio azzurro firmata da Ekong nel primo tempo.

IL PERCORSO A FIRENZE

Arrivato a Firenze nell'ottobre del 2020 (con il mercato aperto in autunno a causa dei cambiamenti legati alla pandemia), Martinez Quarta con Vincenzo Italiano è evoluto passando da essere un semplice centrale con buone capacità tecniche ad un difensore goleador. Il tecnico siciliano gli aveva cucito addosso questo ruolo ibrido in cui El Chino, partendo dalla linea arretrata, spesso seguiva l'azione anche in fase offensiva inserendosi in area di rigore.

L'anno scorso l'ex River Plate riuscì a segnare addirittura 8 gol tra tutte le competizioni. Con Palladino era partito titolare nella difesa a tre poi, dall'intervallo della sfida contro la Lazio in cui venne sostituito, è stato scavalcato nelle gerarchie da Comuzzo. Nel finale di match contro la Roma e da titolare contro Pafos e Empoli l'allenatore campano l'ha provato, vista la sua vena realizzativa e le sue capacità tecniche, in mediana. I risultati dell'esperimento fino ad ora però, soprattutto nel derby contro gli azzurri, non sono stati dei migliori. Nonostante il gol contro di testa e un paio di buone aperture contro il Pafos infatti l'argentino è sembrato mancare nei tempi di gioco, più veloci rispetto alla difesa, che il ruolo di centrocampista esige.

LE VOCI DI MERCATO

Considerando sia le difficoltà di ambientamento nel nuovo ruolo, sia le nuove gerarchie nella difesa viola, è normale che Martinez Quarta e il suo entourage, nonostante l'ex River Plate sia uno dei leader dello spogliatoio gigliato, si guardino intorno in vista di gennaio. La coppia centrale formata da Comuzzo e Ranieri per il momento sta dando garanzie a Palladino e, oltre a loro due, la Fiorentina ha in rosa un difensore come Pongracic. A gennaio poi a Firenze sbarcherà dall'argentina un altro centrale come Nicolas Valentini. Insomma la concorrenza è tanta e per El Chino, in vista del mercato invernale, sembrano arrivare anche degli interessamenti.

Le voci di mercato parlano soprattutto, come riportato questa mattina dal quotidiano TuttoSport (QUI la notizia completa) di un interessamento del Torino. I granata sono alla ricerca di una punta in sostituzione dell'infortunato Zapata - nella lista dei nomi graditi ci sarebbe anche Kouame - e di un difensore centrale. Proprio per quanto riguarda il reparto arretrato il direttore sportivo del Torino Vagnati starebbe pensando di consegnare al tecnico Paolo Vanoli l'ex River Plate. Vedremo se questo interessamento si trasformerà in un'offerta concreta a gennaio. Intanto Martinez Quarta ha un mese di tempo per scalare le gerarchie in difesa e per dimostrare a Palladino di essere una buona soluzione anche in mediana.