TUTTOSPORT, Il Torino pensa a Quarta per la difesa

Tuttosport si concentra sul mercato del Torino, riportando un recente incontro tra l’allenatore Paolo Vanoli e il direttore sportivo Davide Vagnati. Il club granata ha individuato due priorità per gennaio: un attaccante e un difensore centrale. Per il reparto offensivo, il Torino sta valutando il profilo dell’ex viola Luka Jovic, mentre per la difesa l’attenzione è rivolta alla Fiorentina.

Come riportato dal quotidiano, si è aperta una pista che porta a Martínez Quarta, scivolato indietro nelle gerarchie di Palladino a causa della crescita di Comuzzo. Inoltre, i viola sono destinati a rafforzarsi ulteriormente in difesa con l’arrivo di Valentini dal Boca Juniors, previsto per gennaio.