QUARTA E LA NECESSITÀ DI INGRANARE: ECCO PERCHÉ

Lucas Martinez Quarta arrivò a Firenze, ormai quasi due anni fa, con le stimmate del potenziale fuoriclasse, salvo poi non riuscire mai a ingranare davvero la marcia. O almeno, non in via continuativa. La scorsa stagione infatti, dopo una metà di campionato da titolare fisso, ha dovuto lasciare spazio a Igor, sia per meriti del brasiliano che per suoi demeriti. Adesso è arrivato il momento di cambiare rotta.

La prestazione negativa contro il Galatasaray, con conseguente sfuriata del tecnico Vincenzo Italiano, deve essere il punto da cui ripartire, soprattutto per la prospettiva che l’argentino ha di tornare fra i titolari viola, nel caso in cui Nikola Milenkovic lasci la Fiorentina. Un’occasione che, eventualmente, l’ex River Plate è difficile si lascerà sfuggire: a 26 anni lo attende il definitivo salto di qualità.

C’è un’altra ragione per cui l’avventura di Quarta a Firenze può subire una svolta e cioè il mondiale in Qatar, a cui la sua Argentina parteciperà e del quale il classe ’96 aspira ad essere uno dei protagonisti. “Ci tengo tantissimo” ha dichiarato lui stesso ai canali ufficiali del club una settimana fa, aggiungendo: “Sto lavorando per fare bene e trovare la continuità che non ho avuto in questo biennio alla Fiorentina".