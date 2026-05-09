FirenzeViola Qual è il vero Gudmundsson? Baccini: "È uno alla Messi... non gli vanno dati compiti"

vedi letture

Intervistato oggi da Radio FirenzeViola, Francesco Baccini, noto cantautore di fede genoana, ha parlato anche della strana parabola di Albert Gudmundsson. Apprezzato fantasista con la maglia del Grifone, da quando veste la casacca della Fiorentina non è mai tornato sui livelli di Marassi e domani giocherà proprio contro il suo passato. Baccini, dal canto suo, ne ha parlato così: "È un giocatore particolare. Quando è arrivato a Genova dicevamo tutti: "Mah, questo è magrolino, come fa...", e non si faceva notare granché. Poi Gilardino gli ha dato la licenza di giocare in campo girando dove cazzo gli pare ed è venuto fuori Gudmundsson. A lui non vanno dati compiti, è totalmente estraneo. Se gioca così è micidiale, te lo trovi ovunque, segna e fa segnare. Però serve un allenatore che lascia questa libertà e quando è arrivato a Firenze immaginavo facesse fatica, perché con Palladino non avrebbe avuto quella libertà. Gudmundsson è un giocatore alla Messi, alla Maradona, con le dovute proporzioni chiaramente. Gli va lasciato fare quel che vuole".

Leggi qua l'intervista completa di Francesco Baccini a Radio FirenzeViola