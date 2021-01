PULGAR, Viola non escludono addio: i dettagli

Non sarà facile vederlo partire in questi ultimi giorni di mercato ma la Fiorentina non ha chiuso totalmente al suo addio. Stiamo parlando di Erick Pulgar, centrocampista cileno che non sta trovando molta continuità agli ordini di Prandelli. Il Cagliari è in forte pressing, ma ci sono anche alcune squadre in Spagna che sarebbero pronte a muoversi per ottenere il suo cartellino. Molto dipenderà dalle offerte però, perché il club viola vorrebbe darlo via con l'obiettivo di fare una plusvalenza e dunque dando assoluta priorità alla cessione a titolo definitivo per una cifra che non scenda sotto i 10 milioni di euro. I rapporti con i sardi sono ottimi dopo l'affare Duncan e nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti per provare a intavolare una vera e propria trattativa dopo i sondaggi delle ultime settimane.