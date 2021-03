PULGAR, Ora è tornato un titolare del centrocampo

Si era perso, smarrito nell'insicurezza accumulata dopo aver contratto il Covid e perso il posto nel centrocampo viola, ma nelle ultime settimane Erick Pulgar è tornato ad essere un titolare della Fiorentina. Per un motivo, le risposte man mano sempre in crescita fosse anch'essa lieve, o per l'altro, le continue assenze dei vari Castrovilli, Amrabat e Bonaventura per cause differenti tra loro nel tempo, è tornato in campo dal 1' con la Sampdoria, il 14 febbraio, quasi un mese dopo l'ultima volta, e non ha più lasciato quel posto, accumulando cinque apparizioni consecutive da titolare. Oggi più che mai, con i tre sopraccitati che ancora non sono al meglio, la sua presenza rimane di una certa importanza, anche solo a livello di equilibri.