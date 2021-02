PROBABILI FORMAZIONI: CASTRO È OUT PER TUTTI, UN DUBBIO SULLA FASCIA DESTRA

Sembrano esserci pochi dubbi nella testa di Cesare Prandelli sulla formazione che questo pomeriggio alle 18:30 affronterà all'Artemio Franchi lo Spezia. E anche i quotidiani in edicola quest'oggi, tranne qualche piccola eccezione, sono sostanzialmente concordi sull'undici che il tecnico potrebbe varare per ottenere tre punti fondamentali nella lotta salvezza (a maggior ragione visto che dopo la gara tra viola e bianconeri andrà in scena il confronto di bassissima classifica tra il Cagliari e il Torino). Davanti a Dragowski, la linea a tre in difesa sarà quella che ormai si è cristallizzata, ovvero Milenkovic a destra, Pezzella al centro e Martinez Quarta sempre più leader a sinistra al posto di Igor. Su questo i giornali di oggi sono tutti d'accordo.

L'unica novità arriva a centrocampo, anche se su quella che potrebbe essere la sorpresa più grande i quotidiani scelgono una linea comune: fuori Castrovilli, dentro Pulgar ancora una volta dopo la buona prova di Genova. Assieme al cileno, ovviamente, torna dal 1' Amrabat dopo la squalifica di domenica scorsa. Tutta la stampa oggi mette l'ex Bologna in posizione di regista e il marocchino a fare la mezzala, tranne Repubblica, che invece li inverte: dettagli. L'unico aspetto in cui i giornali oggi si dividono riguarda la fascia destra, dove per quasi tutti è in vantaggio Venuti (anche per Firenzeviola.it) mentre sempre Repubblica e Tuttosport oggi danno in pole position Malcuit. Per il resto, il reparto sarà completato da Bonaventura e Biraghi a sinistra.

Zero dubbi infine in attacco, dove i giornali oggi confermano che il tandem offensivo sarà costutito ancora una volta da Kouame e Vlahovic. Ecco le probabili formazioni che oggi la carta stampata propone in edicola:

La Gazzetta dello Sport: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Amrabat, Biraghi; Kouame, Vlahovic.

Il Corriere dello Sport-Stadio: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Amrabat, Biraghi; Kouame, Vlahovic.

Tuttosport: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Malcuit, Bonaventura, Pulgar, Amrabat, Biraghi; Kouame, Vlahovic.

La Nazione: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Amrabat, Biraghi; Kouame, Vlahovic.

Il Corriere Fiorentino: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Amrabat, Biraghi; Kouame, Vlahovic.

La Repubblica: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Malcuit, Bonaventura, Amrabat, Pulgar, Biraghi; Kouame, Vlahovic.