PRIME SIRENE PER KAYODE. MA LA VIOLA ALZA IL MURO

L'intenzione della Fiorentina è ripartire la prossima stagione da Michael Kayode. Il classe 2004 che Spalletti ha già messo nel mirino per l'Italia dopo l'Europeo (vista anche la penuria di interpreti a livello nazionale), sarà uno degli oggetti di mercato dell'estate ma dal Viola Park la volontà che emerge è chiara: Kayode non lascerà Firenze a meno di offerte irrinunciabili. Sportitalia oggi ha riportato un'offerta dalla Premier, sponda Aston Villa pronto a mettere sul piatto 15 milioni che però non basteranno: i londinesi, al pari di Tottenham e Arsenal che già da tempo hanno messo gli occhi sul terzino, sono avvisati.

L'Inter lo vorrebbe

In Italia è l'Inter la squadra che con più forza ha messo nella propria lista il giovane della Fiorentina anche se al momento non c'è timore che i nerazzurri possano davvero impensierire il club viola almeno fino a che Dumfries resterà a Milano. Solo in caso di lauta cessione dell'olandese si potrebbe riaprire la pista che porta a Kayode, profilo che comunque Marotta segue dall'inizio della scorsa stagione ma troppo costoso per le casse del club che con l'arrivo di Oaktree deve ancora chiarire il budget per il calciomercato.

Il progetto viola

Chissà se domani in conferenza stampa Raffaele Palladino chiarirà pubblicamente le sue idee e volontà su Kayode. Il tecnico pronto a presentarsi in conferenza stampa ha intenzione di puntare su di lui e Dodo per la fascia destra, considerando i tanti impegni che spera possano attendere la sua Fiorentina e il fatto che Kayode deve ancora crescere. Il rinnovo fino al 2028 tutela la società da ogni sirena, estera e non. A luglio i due partiranno alla pari, poi saranno il campo e gli avversari da affrontare a definire le gerarchie. Sempre considerando che la società viola ha intenzione di fare muro davanti ad ogni offerta che non sia sopra i 30 milioni.