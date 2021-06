PRIMAVERA, Torino ko: i viola adesso sono salvi

A 90' dalla fine della regular season la Fiorentina Primavera è matematicamente salva: decisivo il ko di questa mattina del Torino, che nel derby contro la Juventus ha perso in casa per 1-0 in virtù della rete realizzata dal bianconero Iling al 46'. Adesso l'ultimo impegno in calendario è quello di mercoledì alle 15 sul campo del Sassuolo dell'ex Bigica.

Con questo risultato, i viola di Alberto Aquilani (che ieri al Bozzi hanno pareggiato per 1-1 contro la Sampdoria al termine di una bella partita) restano a 5 punti di distanza dai granata a una giornata dal termine del campionato Primavera e dunque - anche in virtù della nuova riforma approvata in settimana dal Consiglio Federale - Fiorini e compagni non possono più essere raggiunti più dal Torino, attualmente terzultimo assieme al Bologna (che stasera alle 19 sarà impegnata sul campo dell'Inter).

Dopo una stagione che è stata un mix di esaltazione e sofferenza (ad aprile è arrivata anche la vittoria della terza Coppa Italia consecutiva) si chiude nel migliore dei modi l'annata dei baby viola, che nella prossima stagione - la prima con il torneo a 18 squadre - saluteranno tutti i classe 2001 e gran parte dei 2002 ma ripartiranno da Aquilani in panchina.