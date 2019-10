PRIMAVERA, Solo 1-1 con il Chievo: occasione persa

Un pareggio contro i pari età del Chievo che sa di occasione persa, per quanto riguarda la Fiorentina Primavera. I ragazzi di Bigica sono andati in scena quest'oggi, alle ore 17 al Bozzi (CLICCA QUI per rileggere la cronaca di FirenzeViola.it), trovandosi sotto dopo venti minuti per il rigore di Demirovic. La reazione gigliata è stata quasi immediata, visto il gol il pareggio di Lovisa poco dopo la mezz'ora, salvo poi fermarsi lì. Occasionissima per Simic: il baby sloveno potrebbe siglare il vantaggio viola nella ripresa, ma è fermato dal legno. E al triplice fischio è 1-1.