PRIMAVERA, Oggi alle 15 ultimo recupero: c'è il Napoli

Sarà una giornata a forte tinte viola quella che andrà in scena oggi a Firenze: prima del big match tra Fiorentina e Juventus delle 21, gara valida per le semifinali d'andata di Coppa Italia, scenderà in campo anche la Primavera di mister Alberto Aquilani, che oggi alle 15 allo stadio Bozzi delle Due Strade affronterà il Napoli nel recupero della 15a giornata di campionato, saltata a fine dicembre a causa del Covid-19 che ha piagato lo spogliatoio viola.

Corradini e compagni sono reduci dal brutto ko per 3-0 subito sabato a Sassuolo contro la formazione dell'ex Bigica (ma sono a ridosso della zona playoff con 31 punti, a -2 dai primissimi posti, mentre gli azzurri sono reduci da quattro sconfitte consecutive e fermi a quota 25. La partita, che sarà visibile su Sportitalia, sarà diretta dal signor Luca Angelucci della sezione di Foligno. Nei viola non ci sarà Frison, aggregato in prima squadra per le assenze di Martinez Quarta e di Nastasic.