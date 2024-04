PRIMAVERA, Domani in campo: alle 15 c'è il Genoa

Fonte: a cura di A.Gian.

Tornerà in campo domani alle ore 15 la Fiorentina Primavera: i baby viola, vittoriosi nell'ultimo turno di campionato per 5-1 sul Torino, affronteranno in trasferta il Genoa, presso lo stadio Chittolina di Quiliani (in provincia di Savona). Daniele Galloppa, che dovrebbe essere orfano ancora dell'infortunato Rubino, conta di ottenere punti pesanti per provare a tener vivo il sogno playoff e centrare la salvezza matematica (ai viola servono solo 3 punti ma tutto dipenderà dal risultato dell'ultima in classifica, ovvero il Frosinone).

La gara tra rossoblù e viola - che sarà arbitrata dal signor Alberto Poli della sezione di Verona - sarà visibile sul canale "Solo calcio" di Sportialia.