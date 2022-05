PRESTITI, Zurkowski, gol e dedica. Ghidotti super

Nuova settimana e nuovo appuntamento con “Prestiti Viola”, la rubrica di FirenzeViola.it che si occupa di approfondire il momento di forma dei vari giocatori di proprietà della Fiorentina impegnati però con altre squadre:

SERIE A- Domenica speciale per Szymon Zurkowski, che torna al gol con un mancino dal limite non irresistibile sul quale Berisha non fa un figurone. È il gol dell’1-1 in una partita che finirà col risultato di 3-1 per il Torino e per il centrocampista dell’Empoli, decisamente alla sua stagione migliore in carriera, è il sesto centro in campionato (l’ultimo l’aveva segnato il 26 febbraio alla Juventus), ma è un gol particolare anche per l'esultanza: il polacco classe '97, dopo aver bucato il portiere avversario, ha preso il pallone mettendoselo sotto la maglia, mimando il pancione da gravidanza ed annunciando così la nascita della figlia, come spiegato sul suo profilo Instagram.

Nel pomeriggio del Castellani si rivede in campo anche Marco Benassi, entrato in campo al 65’ nel momento di maggior difficoltà dell’Empoli e costretto a sacrificarsi in copertura per via delle due espulsioni rimediate dagli azzurri.

SERIE B- Nell’incrocio tra due squadre già retrocesse, Pordenone e Crotone, ennesimo gettone da titolare sia per Christian Dalle Mura che per Alessandro Lovisa, tra le note meno amare della stagione dei neroverdi. Per il difensore classe 2002 quella di sabato, terminata 3-3, è stata la sedicesima presenza in metà stagione (15 da titolare), mentre Lovisa, da quando è arrivato gennaio a Pordenone, ha giocato 16 volte (14 dal primo minuto). Sabato da dimenticare per Gabriele Ferrarini, che parte da titolare nel derby umbro perso dal suo Perugia in casa della Ternana: per l’esterno mancino 64 minuti timidi in campo, con poche avanzate e un impatto trascurabile sul match vinto dai rossoverdi.

LEGA PRO – Scendendo di categoria, il Gubbio batte 1-0 la Lucchese e supera il primo turno playoff: nella vittoria dei rossoblù recitano un ruolo importante sia il portiere Simone Ghidotti, che l’attaccante Samuele Spalluto. A risaltare è soprattutto l'estremo difensore, decisivo per il successo della squadra di Torrente, con almeno tre interventi salva-risultato prodigiosi. I due prodotti del vivaio viola sfideranno adesso il Pescara nel secondo turno. Supera il turno anche la Pro Patria di Niccolò Pierozzi, titolare nella vittoria esterna (0-2) sul campo del Lecco.

ESTERO – Uscendo dall’Italia, il classico belga tra Anderlecht e Brugges finisce 0-0, con Christian Kouame che, in campo per tutta la gara, non riesce mai ad incidere.Spostandoci in Olanda, giornata di riposo forzato per Jacob Rasmussen, difensore di proprietà della Fiorentina in prestito al Vitesse costretto a saltare la trasferta sul campo del Go Ahead Eagles per somma di ammonizioni (sono già 7 gialli in totale in stagione, con anche un rosso a referto). Chiudiamo in Turchia, dove, nel weekend che ha consegnato lo storico titolo del Trabsonspor, il Galatasaray di Erick Pulgar perde ancora, stavolta contro il Sivasspor. Un ko per 3-1 in una gara iniziata da titolare dal cileno, poi sostituito a inizio ripresa dopo una prestazione decisamente grigia, in linea con quanto fatto in questi tre mesi ad Instanbul.