PRESTITI VIOLA, Traorè è un talento. Dragowski...

Weekend che ha visto impegnati pochi prestiti della Fiorentina a causa anche del termine del campionato di Serie B. Grandissima prestazione, comunque, per i due prestiti all'Empoli: Traorè e Dragowski.

SAPONARA: Il classe '91 è rimasto in panchina anche nell'ultima sfida della Sampdoria contro il Chievo Verona.

EMPOLI: Grandissima impresa dei toscani che hanno battuto il Torino per 4-1. Dragowski ancora protagonista in positivo, nel primo tempo si supera sulla girata di Belotti in area di rigore. Non può niente sul tiro a giro di Iago Falque, poi abbassa la saracinesca e neutralizza tutte le conclusioni del Torino. Deliziosa gara anche di Traorè che sta facendo vedere di essere un talento vero. Semina il panico in mezzo al campo, serve assist e ci prova anche dalla distanza. Un centrocampista completo. Solo panchina per Rasmussen. Neanche convocato Diks.

THEREAU: Il francese non è stato neanche convocato nel pareggio del Cagliari contro il Genoa.

SERIE B: Sottil insieme al suo Pescara saranno impegnati mercoledì contro l'Hellas Verona, gara valida per i playoff di Serie B.

LEGA PRO: Il Bisceglie, senza Cerofolini infortunato e Bangu in panchina, ha perso 2-1 contro la Paganese. Solo 45' di gioco per Caso nella brutta sconfitta del Cuneo contro la Lucchese. Grandissima vittoria dell'Arezzo per 3-0 contro la Viterbese. 90 minuti per Pinto e solo panchina per Salifu.

ESTERO: Ha giocato l'intera gara Gilberto che ha stravinto per 4-0 contro il Cruzeiro. Non è sceso in campo Zurkowski nella vittoria del Gornik Zabrze contro il Korona Kiecle. Solo panchina per Maxi Olivera e Cristoforo. Ancora infortunato Eysseric.