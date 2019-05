PRESTITI, Niente A per Sottil. Ranieri al mondiale...

Inutile l'eccezionale prestazione di Dragowski e Traorè che, con la sconfitta contro l'Inter per 2-1, hanno assistito alla retrocessione dell'Empoli. Addio al sogno Serie A per Sottil e il Pescara che hanno perso la doppia sfida contro l'Hellas Verona. Grandi prestazioni per Ranieri nel mondiale under 20 in Polonia.

SAPONARA: Ennesima panchina per il classe '91 che ha visto, da seduto, la sua Sampdoria battere per 2-0 la Juventus. Molto probabilmente questa sarà stata l'ultima gara in maglia blucerchiata per il trequartista che quindi farà ritorno alla Fiorentina. Alla Samp Saponara ha collezionato 22 presenze, siglando 2 gol e 4 assist.

EMPOLI: Grandissima gara degli azzurri nonostante la sconfitta, per 2-1, contro l'Inter che ha decretato la retrocessione dei toscani. Meravigliosa partita del polacco Dragowski. Quella di San Siro è la partita in cui a fare la differenza non sono gli attaccanti ma i portieri. Non da meno rispetto al collega Handanovic, anzi è protagonista della parata sul calcio di rigore di Icardi. Quasi insuperabile, ha del miracoloso la parata su De Vrij nel primo tempo. Sarà compito del tecnico viola deciderà se puntare sul classe '97 o su Lafont per la prossima stagione. Benissimo anche Traorè che senza dubbio, dopo Dragowski, è il migliore in campo della formazione di Andreazzoli. Conferma le doti messe in mostra durante il corso della stagione, lotta in tutte le zone del campo. E' suo il gol che per cinque minuti ha regalato una speranza. Solo panchina per Rasmussen. mentre Diks è in Belgio per curarsi dall'infortunio.

THEREAU: Altra panchina anche per il francese che finisce questa deludente parentesi della sua carriera nel Cagliari. Nel capoluogo sardo il classe '83 è sceso in campo in appena 7 incontri giocando solo 153 minuti. Un esubero che questa estate non sarà molto facile da piazzare per la Fiorentina.

SERIE B: L'unico ad essere sceso in campo, per i playoff, è Sottil. Il classe '99 ha giocato mercoledì contro l'Hellas Verona la gara di andata, pareggiando 0-0, dandosi da fare sulla sinistra duellando con Faraoni. Nella ripresa sale decisamente di tono e sfiora il gol con il pallone che lambisce il palo alla sinistra di Silvestri. Al 74' è stato poi sostituito da Antonucci. 70' nella gara di ritorno per il giovane figlio d'arte che ha però perso per 1-0 dando così l'addio al sogno Serie A. Quando accelera costringe sistematicamente il Verona al raddoppio. Intraprendente specialmente nel primo tempo, ma Faraoni lo contiene col mestiere. Ad inizio ripresa semina il panico nella difesa veronese con i suoi tagli verso il centro, ma cala col passare dei minuti.

MONDIALE UNDER 20: Al mondiale di categoria in Polonia sono stati convocati Ranieri, in prestito al Foggia, e Gori, in prestito al Livorno. Gli azzurrini sono scesi in campo giovedì contro il Messico vincendo 2-1 grazie alla rete decisiva del terzino sinistro viola. Solo panchina per Gori. L'Italia ha sfidato anche l'Ecuador domenica, vincendo 1-0, grande gara di Ranieri ma solo panchina per l'attaccante classe '99.

LEGA PRO: Il Bisceglie, senza Cerofolini infortunato e con Bangu in campo per 13 minuti, dopo aver perso l'andata 2-1 contro la Paganese, ha vinto l'andata 4-3. La compagine nerazzurra, adesso, se la vedrà con la Lucchese nel doppio confronto in programma sabato 1 e sabato 8 giugno. Il Cuneo di Caso, dopo la sconfitta all'andata ha perso anche il ritorno 1-0 contro la Lucchese, è retrocesso in Serie D. 61 minuti per il prestito viola. L'Arezzo ha passato il turno dopo aver battuto 3-0 all'andata la Viterbese, ha vinto anche il ritorno per 2-0. 90 minuti per Pinto mentre tribuna per Salifu.

ESTERO: Sconfitta per 3-2 del Fluminense contro il Bahia ieri notte. Il terzino Gilberto ha giocato l'intera gara. Non è sceso in campo, a causa dell'infortunio al ginocchio, Eysseric nell'ultimo impegno del Nantes che ha perso in casa 1-0 contro il Strasbourg.