Compie oggi 62 anni Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina dal 2005 al 2010 che sulla panchina viola ha raggiunto grandi traguardi. A lui i migliori auguri da parte della redazione di FirenzeViola.it. Per celebrarlo, rivedi lo speciale da noi realizzato in occasione del suo ultimo ritorno al Franchi: CLICCA QUI.