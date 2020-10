PRANDELLI A FV, Sarri, Spalletti e Allegri indiscutibili

L'ex allenatore viola Cesare Prandelli, intervistato ieri da FirenzeViola.it, si è espresso anche su eventuali nomi per sostituire Beppe Iachini sulla panchina della Fiorentina, qualora le cose dovessero ancora non procedere per il meglio: "Sarri, Spalletti e Allegri sono allenatori di un livello alto, se ci sono delle situazioni che li vedono coinvolti in una squadra del genere la possono valutare, ma per me sarebbe impensabile. Hanno confermato un mese e mezzo fa Iachini, non può essere peggiorato, ma solo migliorato. Diamogli tempo, gli hanno preso giocatori importanti, è prematuro pensare a un cambio. In ogni caso non si possono discutere Sarri, Allegri o Spalletti".