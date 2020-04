PRANDELLI A FV, Qualcosa di importante per Rialti

Nella lunga intervista per ricordare Alessandro Rialti che Cesare Prandelli ha concesso a FirenzeViola.it, l'ex mister della Fiorentina ha commentato come celebrerebbe il compianto giornalista scomparso tre giorni fa: "Sicuramente deve essere fatto qualcosa di importante per tutti. Una cerimonia o una manifestazione per ricordarlo come si deve. Quando sarà finito questo dramma, dovremo tutti ripartire. E lui sarà lì con noi. Col suo immenso cuore viola".

