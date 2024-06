PRADÈ, Ho sbagliato centravanti, ora uno forte

Nella conferenza stampa di oggi Daniele Pradè ha fatto mea culpa sul centravanti e spiega: "Cerchiamo un grande centravanti, forse è stato uno dei miei errori principali non sostituire in maniera adeguata Vlahovic. Però voglio dire che tutti quelli che sono venuti dopo, hanno fatto il loro dovere. Ora uno dei nostri obiettivi di quest'estate sarà trovare un attaccante forte".

Poi però fa una specifica paelando di budget: "Soprattutto per il cetravanti non sarà facile. Perché la punta forte aspetta, prima, il mercato dei top club. E noi sia per forza economica, sia per status non abbiamo la forza per prendere quella fascia. Per questo servono le idee forti.

