PONGRACIC, Cifre e dettagli dell'affare con il Lecce

Quella appena conclusa è stata la giornata in cui la Fiorentina ha messo definitivamente a segno il colpo Marin Pongracic. Il difensore croato arriverà a Firenze per sostituire il partente Milenkovic ed è atteso in città già nelle prossime ore per visite mediche e firma sul contratto che lo legherà ai viola.

Un affare che costerà al club più o meno quanto incasserà dal Nottingham Forest per MIlenkovic, con una parte fissa di circa 15 milioni più uno di bonus da versare nelle casse del Lecce che, dopo aver firmato le carte per il passaggio di Pongracic al Rennes, alla fine vede salutare il proprio difensore in direzione Firenze.