PONGRACIC-FIORENTINA, CI SIAMO. IL GIOCATORE HA SCELTO FIRENZE

Marin Pongracic-Fiorentina, ci siamo. L'operazione è davvero a un passo: il giocatore ha scelto Firenze. Le cifre rimangono grosso modo le stesse per cui il classe 1997 era pronto a sposare il progetto Rennes, quindi 14 milioni di euro più 2 di bonus con un ingaggio da circa 2 milioni a stagione. Il croato dovrebbe sottoscrivere un accordo quinquennale percependo uno stipendio leggermente più alto. Battuti sul tempo i francesi, i quali aspettavano il difensore tra oggi e domani per le visite mediche di rito e la firma definitiva.

Un inserimento inaspettato.

In un certo senso la Fiorentina ha spiazzato anche il Lecce, che aveva chiuso l'accordo con la squadra rossonera e che non si sarebbe aspettato un cambio di fronte così repentino da parte del ragazzo. Certo i salentini, a cui dicevamo verrà assicurata la stessa cifra promessa dal Rennes, non hanno ostacolato l'operazione con il club toscano, fortemente voluto da Pongracic che ha accettato di buon grado la prospettiva di rimanere in Italia dove è maturato. La fumata bianca, insomma, è in arrivo.

L'infortunio e il rilancio.

Il giocatore ha collezionato 47 presenze totali nei due anni trascorsi a Lecce. Il primo dei quali caratterizzato dalla sfortuna visto che a metà campionato ha dovuto arrendersi ai problemi fisici operandosi alla caviglia e rientrando solo la stagione successiva. Quando però si è preso la meritata rivincita scendendo in campo sistematicamente da titolare e festeggiando la convocazione in Nazionale all'Europeo (tra l'altro nello stesso girone dell'Italia, per mano della quale la Croazia è stata eliminata).