Pisa-Fiorentina, prevendita a gonfie vele ma tifo organizzato viola protesta per il caro prezzi

© foto di Federico De Luca 2025
Ieri alle 23:40Notizie di FV
di Redazione FV

Il Pisa dopo la gara di questa sera dovrà giocare anche la partita di Coppa a Torino giovedì, ma le attenzioni sono già sulla sfida di domenica prossima con la Fiorentina. La prevendita dei biglietti iniziata oggi - si legge su sestaporta.news - è partita subito forte in casa nerazzurra e alle 18.30 di oggi restavano 1400 biglietti circa.

Il tifo organizzato della Fiorentina però, in particolare la curva, protesta per il caro prezzi degli stadi italiani compreso appunto quello di Pisa dove il biglietto nel settore dedicato costa 45 euro più prevendita. Non ci sono comunicati ufficiali attraverso i soliti canali anche perché i i tifosi saranno liberi di andare con il solo accorgimento di non portare striscioni identificativi dei viola club.