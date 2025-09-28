Pisa-Fiorentina 0-0, un'occasione per parte: a Nzola risponde Kean

Pisa-Fiorentina 0-0, un'occasione per parte: a Nzola risponde KeanFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:12Notizie di FV
di Redazione FV

Primi dieci minuti di gioco andati con un'occasione per parte. Prima per il Pisa con Nzola. Marin apre in area di rigore per Tramoni che di testa fa da sponda per Nzola che riesce a colpire di testa e sfera che soffia a lato a pochi passi dal palo. Poi la risposta della Fiorentina con Moise Kean: azione personale da parte dell'attaccante viola che arriva al limite dell'area e angola con il destro con la sfera che termina di poco a lato del palo.