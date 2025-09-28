Pisa-Fiorentina 0-0, altro gol di Kean, ma ancora un volta è fuorigioco: entrambi netti

Doppio gol annullato a Kean, ancora nuovamente per fuorigioco. Sul tiro cross di Pongracic, non rientra in tempo il centravanti viola che conclude in porta segnando, ma ancora una volta Manganiello fischia dopo che il guardalinee ha alzato la bandierina. Gesto di stizza del centravanti viola che si è visto annullare doe gol nel giro di 5 minuti per offside