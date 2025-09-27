Pioli convoca tutti. Gilardino ritrova l'ex tecnico e l'ex squadra: "mente fredda e cuore caldo"

vedi letture

In vista del derby di domani alle 15 la Fiorentina dal pomeriggio è in ritiro appunto a Pisa. Pioli, che medita un ritorno al 3-5-1-1 o con due trequartisti in appoggio al solo Kean ha convocato tutti i giocatori disponibili tranne Lamptey (operato dopo l'infortunio di domenica scorsa) e Kouame (tornato da poco in gruppo dopo il lungo stop). Pioli affronterà Gilardino, che al Bologna è stato un suo giocatore, come è stato un grande attaccante della Fiorentina (157 presenze in maglia viola) che domani affronta da ex.

Ed oggi da tecnico del Pisa, Alberto Gilardino, ha parlato in conferenza stampa ed ha spiegato come arriva a questa sfida appunto da ex attaccante della Fiorentina: "Come arrivo alla sfida? Mente fredda e cuore caldo. Essere professionisti significa pensare al presente e non rinnegare il passato. E' comprensibile l'attesa dei nostri tifosi, è comprensibile la rivalità che è aumentata dall'astinenza di tanti anni senza giocare il derby. Dobbiamo surfare e non perdere mai l'equilibrio".